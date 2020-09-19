Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi kararı elbette bağlayıcıdır, Anayasal kurum ve tüm ilgili kuruluşlar da mahkemenin kararını elbette yerine getirecektir. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım." dedi.

Gül, CNN Türk televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bir soru üzerine, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasını değerlendiren Bakan Gül, "Şiddetle kınıyorum. Bir büyüğe yapılan saldırı asla kabul edilemez. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Sanatçılar, sporcular ve siyasetçilerin özellikle kamuoyu önündeki örnek olma gibi bir misyonu bulunduğuna işaret eden Gül, "Sanat, spor birleştirir. Hele böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı, daha birleştirici rolü olması gerekirken, bu tür görüntüler asla tasvip edilemez, büyük bir vandallıktır." diye konuştu.

"Kavga görüntüleri var ama savcılık tutuklamadı" şeklide eleştiri yapıldığını söyleyen Gül, savcılığın da görüntülerin ilk etapta dosyaya gelmediğine dair açıklama yaptığını aktardı. Kavga görüntülerinin savcının önüne gelmeden, sosyal medyaya düştüğünü, sonradan savcılığa ulaştığını ifade eden Bakan Gül, savcıların her türlü delili dikkate aldığını, yargıya karşı linç kampanyası yürütülmemesi gerektiğini vurguladı. Abdulhamit Gül, "Hakim, savcı, faile bakmaz, failin kılık kıyafetine, mesleğine bakmaz, fiile bakar, delillerle bağlıdır." dedi.

- "Enis Berberoğlu TBMM'ye dönebilecek mi?"

"Anayasa Mahkemesince hakkında ihlal kararı verilen Enis Berberoğlu TBMM'ye milletvekili olarak tekrar dönebilecek mi?" sorusu üzerine de Bakan Gül, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının henüz yazılmadığını söyledi. Gül, şöyle devam etti:

"Öyle bir karar verildiği duyuruldu ama kararın gerekçesi nedir, ne şekilde verilmiştir? Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur. Anayasa Mahkemesi kararı elbette bağlayıcıdır. Anayasal kurum ve tüm ilgili kuruluşlar da mahkemenin kararını elbette yerine getirecektir. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım. Nedir, hangi talep kabul edilmiştir, hangi gerekçeyle ne yönde ve nasıl bir işlem tesis edilmesi gerekir, tüm bunları gerekçeli karar yayınlanınca değerlendirmek daha sağlıklı olur."

- Cezaevlerinde görüntülü görüşme başlıyor

Adalet Bakanı Bakan Gül, cezaevlerinde görüntülü görüşmenin pilot olarak Ankara ve İstanbul'daki kadın cezaevlerinde 1 Ekim'de başlatılacağını bildirdi. Teknik ve hukuki altyapının hazırlandığını, pilot uygulama başarıya ulaştıkça uygulamanın yaygınlaşacağını dile getiren Bakan Gül, uygulamanın "cezaevlerinde bir insani dokunuş" anlamında çok önemli bir reform olacağını kaydetti.

- İdam tartışmaları

Zaman zaman ülke gündemine gelen idam cezası konusundaki görüşünün sorulması üzerine Gül, yaşanan kimi olaylarda, çocuğa tecavüz eden, öldüren, vahşice cinayet işleyenlere verilen cezadan daha ağırının hak edildiğinin düşünüldüğünü söyledi.

İdamın Türkiye'de geçmişte uygulamaları olduğunu anımsatan Gül, "Bu konu bir kanun ya da yönetmelikte olacak bir konu değil, malum Anayasa'da olması gerekiyor. Bu husus Meclis'in, siyasal ve sayısal olarak bir konsensüsün konusu olur ancak. Meclis'te tüm siyasi partilerin bu konuda bir uzlaşısı, bir değerlendirmesiyle olabilecek bir konu. Dolayısıyla bu Meclis'in takdirinde. Hepimiz bakacağız, göreceğiz bir konsensüs var mı, böyle bir ihtiyaç olduğu düşünülüyor mu? O şekilde bir değerlendirmeyi ancak hep beraber göreceğiz." dedi.

- Aleyna Çakır'ın ölümü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aleyna Çakır ismini kullanan S.E'nin ölümüne ilişkin davaya yönelik soru üzerine de konunun çok acı, üzücü bir hadise olduğunu söyledi. S.E'ye Allah'tan rahmet dileyen ve ailesinin acısını paylaştığını belirten Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı.

Yürüyen bir soruşturmaya ilişkin yorum yapmasının doğru olmayacağını dile getiren Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle yaptığına inanıyoruz ve soruşturma neticesinde aldığı kararların kamuoyu ile paylaşıldığında da adalet duygusunu tatmin edecek bir sonuca ulaşacağını düşünüyoruz. Hakim, savcının bir sosyal medya hesabı yok, televizyonu yok, mikrofonu yok. Onlar kararları ile konuşuyor. Doğrusu da bu, olması gereken de bu. Hepimizin beklentisi, ben de bir Türk vatandaşı olarak bu mesele ve diğer meselelerde titizlikle yapılması, hiçbir ihmal olmadan bu soruşturmanın tamamlanması ve kamuoyunda adalet duygusunda 'evet yerini buldu' diyecek şekilde tüm gerekçeleriyle aydınlatmasını bekliyoruz."