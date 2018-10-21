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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! 209'u tamamlandı

Adalet Bakanı, darbe  girişimine yönelik 289 davadan 209'unun tamamlandığını bildirdi.

21 Ekim 2018 Pazar 12:36
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! 209'u tamamlandı

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millette, kamuoyunda darbe  girişiminde bulunan hainlerle ilgili kararların bir an önce verilmesi yönünde  beklenti olduğunu belirtti.

Türk yargısının büyük bir fedakarlıkla görevini icra ettiğini kaydeden  Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma ve kovuşturmaların  etkili şekilde yürütülmeye devam edildiğini vurguladı.

Darbe girişiminde yer alan kişilere ilişkin soruşturma ve  kovuşturmalarda da büyük aşamalar kaydedildiğini anlatan Gül, yargılamalar  sonrasında TBMM'yi bombalayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast  girişiminde bulunanlar hakkında da mahkumiyet kararları verildiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"289 fiili darbe davası var ve bu davalardan 209'unu mahkemelerimiz  karara bağladı. Bu, önemli bir oran. Türk yargısı, Anayasa'ya, adalete, vicdana  göre karar vermek için gayret gösteriyor. Bu süreci kendi hukukumuza,  uluslararası hukuka göre sürdürüyor. Türk yargısı elinden gelen gayreti  gösteriyor."

"Adaletin tecellisi" 

Yargılamalarda delillerin değerlendirildiğine dikkati çeken Bakan Gül,  soruşturma ve kovuşturmalarla yeni delillerin elde edildiğini belirtti.  

"O gece Anayasa'yı, hukuku ortadan kaldırmak isteyen darbeciler  vardı." diyen Gül, şunları kaydetti: 

"Türkiye, bir hukuk devletidir. Hakimler, savcılar, onların kaldırmak  istedikleri Anayasa'ya göre savunma hakkı veriyor, yargılama yapıyor. Silahla  kaldırmak istedikleri Anayasa, hukuk sistemi onlara bu savunma hakkını veriyor.  Adil bir şekilde yargılama yapılıyor. Aslolan, hukukun yerine gelmesi, adaletin  tecelli etmesi. Yargı mensupları da bunun için her türlü gayreti gösteriyor."

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 12:36
  1. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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