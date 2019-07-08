Adalet Bakan Yardımcılığına atama Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ile Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakan Yardımcılığına atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ile Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakan Yardımcılığına atandı.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan Kararlara göre,Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Zekeriya Birkan,Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş atandı.

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