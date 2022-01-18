Adalet 28 yıldır zindanda!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Suçları belgelerle sabit olan PKK’lı Selahattin Demirtaş ve ‘Kızıl Soros’ Osman Kavala gibi suçluları gece gündüz savunanlar, Sivas Davası mazlumlarına susuyor. Ajan papazlar için kamuoyu oluşturup serbest bırakılmasını sağlayanlar, Sivas mazlumlarını görmezden geliyor. FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’nın ihanetleri ortadayken cezaevine alıp sonra bırakıp yurtdışına kaçışına seyirci kalanlar, zindanda 28 yılını geçiren Sivas mazlumlarına acımıyor. MİT TIR’larını durduran hainlerin propagandasını yapıp devlet sırrı niteliğindeki görüntüleri medyada çarşaf çarşaf yayınlayan Can Dündar yurtdışında keyif çatıyor, suç ortağı Erdem Gül, Adalar Belediye Başkanlığına getirilerek taltif ederken, masumlar çile üstüne çile dolduruyor. Akit’e konuşan STK temsilcileri ve hukukçular ise maşeri vicdanının sesini yansıtıyor: “Mazlumlar 28 yıldır cezaevinde ama asıl çürüyen adalet. Adalet 28 yıldır cezaevinde can çekişiyor.”

Adalete kelepçe

Sivas Davası Mağdurları Platformu Başkanı Feyzullah Soykök, “Sivas mazlumlarının suçu günahı yoktur. Bilinmelidir ki, 28 yıldır içeride çürüyen onlar değil, adalettir. Adalet sistemimiz, adalet mekanizmamız 28 yıldır cezaevindedir. 28 yıldır çözülmeyen bu sorun, hukukumuzun elini kelepçelemektedir. Sivas mazlumları bütün zorluklara, zorbalıklara, zulümlere rağmen hür, adalet sistemimiz ise cezaevinde çürümektedir. Adaleti zindandan kim kurtaracak? Adaletin elindeki 28 yıllık kelepçeyi kim çıkaracak? Bunu merakla ve hasretle beklemekteyiz” diyor.

Mazlumlara eziyet

Suçları gün gibi ortada olan Demirtaş, Kavala gibi savunanların Sivas Davası sanıklarına suskun kaldığına vurgu yapan Soykök, katılaşan vicdanlara şu soruları yöneltiyor:

“Ajan papazlar için kamuoyu oluşturup serbest bırakılmasını sağlayanların Sivas Davası sanıklarını görmezden gelmesinin sebebi nedir? MİT TIR’larını durduran hainlerin propagandasını yapıp devlet sırrı niteliğindeki görüntüleri medyada çarşaf çarşaf yayınlayan Can Dündar gibi isimlerin kısa sürede cezaevinde kalıp daha sonra serbest bırakılması ve firar etmesini sağlayanlar nezdinde Sivas mazlumlarının suçu, günahı nedir? FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’nın ihanetleri ortadayken cezaevine alıp sonra bırakıp yurtdışına kaçışına seyirci kalanlar, zindanda 28 yılını geçiren Sivas mazlumlarından ne istiyor?”

Farklı hukuk olmaz

Dünya Düşünce Derneği Genel Sekreteri Avukat Mehmet Şamil Şenalp, hukukun ikircikli işleyemeyeceğini belirttiği konuşmasında, adil yargılama vurgusu yaptı. Av. Şenalp, “Hukuk; failin ya da mağdurun varsayılan dünya görüşüne göre hükmünü veremez. Adalet yargılama sırasında olduğu gibi infaz aşamalarında da korunmak durumundadır. Bu noktada dindar olduğu kabul edilen kişilerle terör örgütü üyesi ya da seküler olduğu kabul edilen kişiler arasında farklılık tesis edilmesi, toplumda böyle bir kanaatin oluşması asla doğru olmaz. Suç suçtan zarar gören yada suç isnadı altında olan kişi adaletin emin ellerine ve hükmüne teslim olmuşken yargının sekülere daha şefkatli mütedeyyine daha gaddar şekilde hüküm vermesi bir tarafa böyle bir şüphenin oluşması dahi hukuk devletinde kabul edilemez. Sivas olayları sebebiyle hüküm giyen ve on yıllardır cezaevinde olan kişilerinde durumu bu çerçevede değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.