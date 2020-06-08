  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adalar Belediyesine pompalı tüfekle saldırı

Adalar Belediyesinin binası, saldırgan bir şahıs tarafından kurşunlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:08:41 -
Adalar Belediyesine pompalı tüfekle saldırı

Adalar Belediyesinin binası, saldırgan bir şahıs tarafından kurşunlandı. Evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.


Büyükada’da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesine pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Nüfus kaydı Rize’de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı