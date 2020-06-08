Adalar Belediyesi binasına 7 el ateş edildi
İstanbul Adalar'da, belediye binasına 7 el ateş edilirken, şahsın evindeki suyun kesildiği için söz konusu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.
Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı.
7 el ateş açılan olayda binanın camları kırılırken, yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.
Saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.