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Siyaset

Adalar Belediyesi binasına 7 el ateş edildi

İstanbul Adalar'da, belediye binasına 7 el ateş edilirken, şahsın evindeki suyun kesildiği için söz konusu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:51:00 - 2020-06-08 10:11:45
Adalar Belediyesi binasına 7 el ateş edildi

Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı.

7 el ateş açılan olayda binanın camları kırılırken, yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

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