Adalalet Bakanı'ndan şehit Rize Emniyet Müdürü için başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir polis memuru tarafından uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayımladı.11 Aralık 2018 Salı 17:12
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Uğradığı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, aynı saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal'a acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun, Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ