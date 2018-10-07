THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Ada'da dev maç golsüz bitti! 0-0

Liverpool ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı.

07 Ekim 2018 Pazar 22:48
Ada'da dev maç golsüz bitti! 0-0

Ligin namağlup ekiplerini karşı karşıya getiren 8. hafta mücadelesinde Liverpool, Manchester City'yi ağırladı.

Manchester City, kanat oyuncusu Sane'nin 85. dakikada Liverpool stoperi Van Dijk ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. 86. dakikada penaltı noktasına gelen Mahrez'in şutunda top üstten dışarı gitti.

Kalan sürede gol sesi çıkmayınca, takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligin diğer yenilgisiz ekibi Chelsea ise Hazard'ın 30, Barkley'nin 57 ve Morata'nın 90+3'üncü dakikadaki golleriyle deplasmanda oynadığı Southampton maçını 3-0 kazandı.

Bu sonuçlarla 3 takımın da puanı 20'ye yükseldi. Manchester City, gol averajıyla Chelsea ve Liverpool'un önünde liderliğini sürdürdü.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:48
  1. Van
  2. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  3. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da bankta otururken burnundan vuruldu
    1. Adana’da bankta otururken burnundan..
    2. Marmaris'te esrarengiz uçak korkusu!
    3. 1 haftada 46 kişi zehirlendi
    4. Putin ile Netanyahu yüz yüze görüşecek
    5. Rumkale su sporlarında yarışmalar..
    6. Gümüşhane'de 'çalındı' denilen tarihi..
    7. Kartal 90'da yıkıldı! Konya'da kazanan..
    8. Ada'da dev maç golsüz bitti! 0-0
    9. Hoşgörü kenti Mardin'e sonbaharda ilgi..
    10. Muharrem İnce start verdi meydanlara..
    11. Avcı: VAR bozulmasaydı...
    12. Fuat Oktay'dan şehit ailesine ziyaret
    13. Donald Trump Twitter'dan duyurdu:..
    14. Cocu aynı cevabı verdi: İstifa..
    15. Fenerbahçe'de toplantı! Ali Koç...
    16. Andre Ayew: Oyunumuz pozitifti ama...
    17. 'Yardımcı hakemi Allah'a havale..
    18. 'Galibiyet Ünal hocamıza hediye'
    19. Adana Demirspor'a Osmanlı darbesi! 1-0
    20. Elia'dan ofsayt çıkışı: Golümü çaldılar!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?