Ada'da dev maç golsüz bitti! 0-0

Ligin namağlup ekiplerini karşı karşıya getiren 8. hafta mücadelesinde Liverpool, Manchester City'yi ağırladı.

Manchester City, kanat oyuncusu Sane'nin 85. dakikada Liverpool stoperi Van Dijk ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. 86. dakikada penaltı noktasına gelen Mahrez'in şutunda top üstten dışarı gitti.

Kalan sürede gol sesi çıkmayınca, takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligin diğer yenilgisiz ekibi Chelsea ise Hazard'ın 30, Barkley'nin 57 ve Morata'nın 90+3'üncü dakikadaki golleriyle deplasmanda oynadığı Southampton maçını 3-0 kazandı.

Bu sonuçlarla 3 takımın da puanı 20'ye yükseldi. Manchester City, gol averajıyla Chelsea ve Liverpool'un önünde liderliğini sürdürdü.