Adaçayını kimler tüketebilir?

Adaçayı tansiyon hastalarının uzak durması gereken bir bitki çayıdır. Aşırı kullanım kan basıncını yükseltebilir, çarpıntıya neden olabilir. Günde 2 fincandan fazla içilmemelidir. Ayrıca aç karnına içildiğinde kan şekerini düşürebilir.

Hamile kadınların adaçayı içmesi kesinlikle tavsiye edilmez, rahim kaslarını uyarıcı etkisi olduğundan düşük riskine neden olabilir. Emziren kadınların ise sütünün salgılanmasını azaltabilir veya durdurabilir. Ancak menopoza giren kadınların aşırı terleme sorununa faydalıdır.

Östrojen salgılanmasına katkı sağladığı için sürekli yada aşırı kullanım erkeklerde istenmeyen hormon değişikliklerine neden olabilir. Sperm sayısını azaltabilir. Dolayısıyla bebek yapmak isteyen çiftlerin adaçayı kullanmaması gerekir.

Aynı zamanda küçük çocukların hormon gelişimleri henüz tamamlanmadığı için onların da adaçayı içmesi pek tavsiye edilmez.

Sindirim sistemi bozuklukları olanlara tavsiye edilir. Sindirim sistemini düzenler, ishali durdurur. Ancak kabızlık şikayeti olanların kullanmaması gerekir. Mide yanmasını, bulantısını ve gazını rahatlatır. Midenin yiyecekleri hazmetmesini kolaylaştırır.

Uyarıcı etkisinden dolayı safra kesesinin çalışmasına yardımcı olur ve karaciğeri temizler. Bronşit, astım, laranjit, faranjit gibi rahatsızlıkların belirtilerini rahatlatmaya yardımcıdır. Hafızayı güçlendirici etkisi vardır, Alzheimer hastalarına önerilir. Unutkanlığı önlemek için içilebilir.

Adaçayı bağışıklık sistemi düşük olanlara faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle bakteri, virüs ve mantarların neden olduğu hastalıklardan sonra içilmesi kişinin kuvvetlenmesine yardımcı olacaktır.

Bademcik, rahim ve dişeti iltihaplarına iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonunun iyileşmesinde etkilidir. Ayrıca dişeti çekilmesini önler ve dişleri beyazlatır.

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