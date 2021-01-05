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Dünya Ada ülkesinde koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı
Dünya

Ada ülkesinde koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

Afrika’nın doğusunda Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Seyşeller’de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 02:47:00 -
Ada ülkesinde koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

Seyşeller Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 57 yaşında bir vatandaşın yılbaşından beri tedavi gördüğü hastanede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun ülkedeki ilk can kaybı olduğu belirtildi.

Bakanlık, ülkede bugüne kadar 322 vaka kaydedildiğini ve 222 kişinin iyileştiğini duyurdu. Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, vatandaşlara hitabında, durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ve herkesin salgını ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Ramkalawan, salgını kontrol altına almak için halkı maske takmaya ve önlem almaya çağırdı.

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