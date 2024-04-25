Ada çayı nasıl demlenir? Ada çayı tarifi: Destek veriyor denilen çay... Adaçayı ne işe yarar, farkı ne?
Depresyona, kaygı ve anksiyeteye yardımcı olduğuna inanılan ada çayı özellikle kış aylarında ilgi gören içeceklerden. Ancak ada çayı konusunda uyarılar da var. Peki ada çayı nasıl demlenir? Yemek sitesi lezzet.com.tr editörü Başak Öngel, Elele okurları için ada çayı tarifini hazırladı.
Kış dönemiyle birlikte internette en çok aranan tarifler arasında Ada Çayı da var. Bu makalede ada çayı nasıl demlenir sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Ada çayı çok eski çağlardan bu yana içecek, aromateropi, kozmetik gibi farklı alanlarda kullanılıyor. Bazı hastlıklara karşı iyi geldiğine inanılan ada çayı hamilelik gibi durumlarda ise zararlı olabiliyor. Tansiyonu olanların, hamile ve emziren kadınların, epileptik hastaların adaçayını kullanmaması önerilir. Eğer çok fazla tüketilirse içerisinde bulunan thujone ve kafur bileşenleri toksik etkiye yol açabilir. Bu nedenle Ada Çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmak çok faydalı olacaktır. (Ihlamur Çayı Nasıl Demlenir? başlıklı makalemize de bakabilirsiniz)
ALTERNATİF İKİ TARİF
Taze adaçayı demlemek için; taze veya kurutulmuş adaçayı yapraklarına ihtiyacınız olacak. Çayı demlemek için bitki çayı demleme termosu kullanabilirsiniz. Genellikle biti çayı demleme termosu iki büyük bardak çay alabilmektedir. 6-7 adet adaçayı yaprağı ve ya tepeleme 1 çay kaşığı ufalanmış kuru adaçayı yaprağı kullanabilirsiniz. Bu iki kişi için yeterli olacaktır. Suyu kaynatın. Ocağı iyice kısarak hazırladığınız 6-7 tane adaçayını kaynayan suyun içerisine atın. Bu şekilde 1 dakika daha kaynatın. Daha sonra ocağın altını kapatarak demlenmesini bekleyin. Demlenmesi için yaklaşık 5 dakika beklemek yeterli olacaktır.
Poşet adaçayı demlemek için; marketten alacağınız poşet adaçayını evde kaynatmış olduğunuz suyun içerisine atın. Yaklaşık 1 dakika demlenmesini bekleyin. Suyun içerisine çayın iyice nüfuz etmesi için poşet adaçayını biraz sallayın.
Ada çayı Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
2 dal taze adaçayı
300 ml su
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Ada çayı nasıl demlenir? adım adım yapılışı
1- Su kaynatılır kenara alınır.
2- İçerine ada çayı yaprakları eklenerek 5 dakika demlenmesi beklenir. Demlendikten sonra yapraklar sudan çıkarılır ve tüketilir. Afiyet olsun!
PÜF NOKTASI
Ada çayı kaynatılmamalıdır. Fazla aroma verdiğinde acı tadı oraya çıkacaktır.
Kadın - Aile
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