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Yaşam Ad ve soyadı değişikliği başvurularında tarih belli oldu! E-Devlet'ten de yapılabilecek
Yaşam

Ad ve soyadı değişikliği başvurularında tarih belli oldu! E-Devlet'ten de yapılabilecek

Ad ve soyadı değişikliği ile ilgili başvurularda tarih belli oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet üzerinden başvuruda bulunabileceğini bildirdi. Bu kapsamda şimdiye kadar 298 bin 670 kişi soyadını değiştirirken,134 bin 818 kişi ise adı ile ilgili değişikliğe gitti.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 13:44:00 -
Ad ve soyadı değişikliği başvurularında tarih belli oldu! E-Devlet'ten de yapılabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

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