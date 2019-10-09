Acur turşusu nasıl yapılır? Acur turşusu tarifi
Tezgahlar acurlarla dolup taşmaya başladı. Sağlık için son derece faydalı olan acurdan turşu hazırlamanız mümkün. İşte, merak ettiğiniz "Acur turşusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...09 Ekim 2019 Çarşamba 18:08
Tezgahlar acurlarla dolup taşmaya başladı. Sağlık için son derece faydalı olan acurdan turşu hazırlamanız mümkün. İşte, merak ettiğiniz "Acur turşusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...
Acurun faydaları nelerdir?
Lifli yapısı nedeniyle acur bağırsak hareketlerini düzenler.
Lif yönünden zengin olan acur ayrıca uzun süreli tokluk hissi verir.
C Vitamini yönünden güçlü olan acur bağışıklık sistemini güçlendirir.
A vitamini içeren acur göz sağlığı için faydalıdır.
Acur içerdiği k vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
Düzenli tüketiminde acur kanı temizler.
Böbrek hastalıklarının tedavisinde acur son derece etkilidir.
Acur turşusu nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 kilo acur
- 8 diş sarımsak
- Turşu suyu için;
- 1 litre su sıcak su
- Yarım su bardağı sirke
- 3 yemek kaşığı kaya tuzu
- Yarım limon
- 1 tatlı kaşığı şeker
Öncelikle işe turşu suyunu hazırlayarak başlayın.
Kaynattığınız bir litre suyun içerisine tuz, şeker, sirke ve limon suyunu ekleyip karıştırın
Turşu suyu soğurken siz acurları temizleyebilirsiniz.
Acurları yıkayın ve uçlarını derin olmayacak şekilde kesin.
Ardından kürdanla acurların üzerine 3-4 adet delik açın.
Derince bir kavanoza ya da iki ayrı kavanoza önce sarımsakları ardından acurları dizin.
Sonrasında turşu suyunu doldurup, kapağı sıkıca kapatın.
Yaklaşık 10-12 gün sonra turşunuz hazır olacaktır.
Kolay gelsin.
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