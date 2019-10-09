Acur turşusu nasıl yapılır? Acur turşusu tarifi Tezgahlar acurlarla dolup taşmaya başladı. Sağlık için son derece faydalı olan acurdan turşu hazırlamanız mümkün. İşte, merak ettiğiniz "Acur turşusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Tezgahlar acurlarla dolup taşmaya başladı. Sağlık için son derece faydalı olan acurdan turşu hazırlamanız mümkün. İşte, merak ettiğiniz "Acur turşusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... Acurun faydaları nelerdir? Lifli yapısı nedeniyle acur bağırsak hareketlerini düzenler. Lif yönünden zengin olan acur ayrıca uzun süreli tokluk hissi verir. C Vitamini yönünden güçlü olan acur bağışıklık sistemini güçlendirir. A vitamini içeren acur göz sağlığı için faydalıdır. Acur içerdiği k vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Düzenli tüketiminde acur kanı temizler. Böbrek hastalıklarının tedavisinde acur son derece etkilidir. Acur turşusu nasıl yapılır? Malzemeler: 1 kilo acur

8 diş sarımsak

Turşu suyu için;

1 litre su sıcak su

Yarım su bardağı sirke

3 yemek kaşığı kaya tuzu

Yarım limon

1 tatlı kaşığı şeker Öncelikle işe turşu suyunu hazırlayarak başlayın. Kaynattığınız bir litre suyun içerisine tuz, şeker, sirke ve limon suyunu ekleyip karıştırın Turşu suyu soğurken siz acurları temizleyebilirsiniz. Acurları yıkayın ve uçlarını derin olmayacak şekilde kesin. Ardından kürdanla acurların üzerine 3-4 adet delik açın. Derince bir kavanoza ya da iki ayrı kavanoza önce sarımsakları ardından acurları dizin. Sonrasında turşu suyunu doldurup, kapağı sıkıca kapatın. Yaklaşık 10-12 gün sonra turşunuz hazır olacaktır. Kolay gelsin. Kelek turşusu nasıl yapılır? Kelek turşusu tarifi

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