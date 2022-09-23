  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Acun'un ünlü ettiği isimden yeni rezalet! Sen nasıl bir pisliksin böyle
Gündem

Acun'un ünlü ettiği isimden yeni rezalet! Sen nasıl bir pisliksin böyle

Adını, Acun Ilıcalı'nın TV8'inde yayınlanan bir yarışma programıyla duyuran ve o günden bu yana skandallarla anılan Bahar Candan, yeni bir edepsizliğe imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:07:00 -
Acun'un ünlü ettiği isimden yeni rezalet! Sen nasıl bir pisliksin böyle

Adını, Acun Ilıcalı'nın TV8'inde yayınlanan bir yarışma programıyla duyuran ve o günden bu yana skandallarla anılan Bahar Candan, yeni bir edepsizliğe imza attı.

Müstehcen pozların yer aldığı bir platform olan Onlyfans'ta yer alan isimler arasında Bahar Candan'ın da olduğu ortaya çıktı. Daha önce, profiline takipçi çekmek için Instagram'a çıplak pozlarını koyan Candan'ın Onlyfans'tan bir ayda 1 milyon TL kazandığı belirtildi. 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23