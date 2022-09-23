Acun'un ünlü ettiği isimden yeni rezalet! Sen nasıl bir pisliksin böyle

Adını, Acun Ilıcalı'nın TV8'inde yayınlanan bir yarışma programıyla duyuran ve o günden bu yana skandallarla anılan Bahar Candan, yeni bir edepsizliğe imza attı.

Müstehcen pozların yer aldığı bir platform olan Onlyfans'ta yer alan isimler arasında Bahar Candan'ın da olduğu ortaya çıktı. Daha önce, profiline takipçi çekmek için Instagram'a çıplak pozlarını koyan Candan'ın Onlyfans'tan bir ayda 1 milyon TL kazandığı belirtildi.