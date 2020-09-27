Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında tuhaf ifadelere yer verdi.

Yazısının “Arkadaşın uçağı, arkadaşın adası” başlıklı bölümünde Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın arkadaşları olduğunu belirten Hakan, Acun’un satın aldığı uçakla Hülya Avşar’ın satın aldığı adaya inmek istediğini yazdı.

Hakan, yazısında “Acun Ilıcalı yeni bir uçak satın almış. Hülya Avşar da büyükçe bir ada satın almış. Epeydir temas kurmuyoruz ama sonuçta Acun Ilıcalı’yla inceden bir arkadaşlığımız var. Hülya Avşar ile de son ama en son tahlilde tanış sayılırım. En iyi uçak arkadaşın uçağıdır, en iyi ada ise arkadaşın adasıdır. Umarım en kısa zamanda Acun’un uçağıyla Hülya Avşar’ın adasına iniş yapma fırsatı bulurum.” ifadelerine yer verdi.

İştahını kabarttı

Hakan’ın ilginç sözleri sosyal medyada “Acun’un uçağı, Hülya’nın adası Ahmet Hakan’ın iştahını kabarttı” yorumlarına neden oldu.