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Spor Acun'un takımı iyice dibe vurdu!
Spor

Acun'un takımı iyice dibe vurdu!

İngiltere Championship'te 11. hafta mücadelesinde Swansea ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı karşı karşıya geldi. Swansea.com Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Hull City, üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 17:01:00 -
Acun'un takımı iyice dibe vurdu!

İngiltere Championship'te 11. hafta mücadelesinde Swansea ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı karşı karşıya geldi. Swansea.com Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Hull City, üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

İngiltere Championship'in 11. haftasında Swansea, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Shota Arveladze'nin yaptığı Hull City'i konuk etti.

Swansea.com Stadyumu'nda oynanan maç, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Swansea'ye galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Manning, 64. dakikada Luke Cundle ve 85. dakikada Joel Piroe kaydetti.

Hull City'de milli futbolcumuz Ozan Tufan, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan Dimitris Pelkas ve Jean Michael Seri, ilk 11'de başladıkları karşılaşmanın 75. dakikasında kenara geldiler.

Bu sonucun ardından Swansea, puanını 12'ye yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Hull City ise 11 puanla 18. sırada yer buldu.

Swansea, gelecek hafta West Bromwich Albion deplasmanına gidecek. Hull City ise Luton'u ağırlayacak.

 

 


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