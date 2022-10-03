Acun'un Survivor'ından pislik akıyor! Bu nasıl bir açıklama...

Bir YouTube programına konuk olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor itirafıyla gündeme geldi.

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, yakın arkadaş olan Hande Sarıoğlu'nun YouTube programına katıldı.

Programda oyun oynayan ikiliden Survivor Aleyna, "Denize hiç çıplak girmedim." kısmında itirafta bulunmak zorunda kaldı.

Kalaycıoğlu bu kısımda bir Survivor itirafında bulundu. Son dönemde futbolcu Cengiz Ünder ile beraber adından söz ettiren Kalaycıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Ben yaptım onu Survivor'da, gece yakın arkadaşımla hadi bir çılgınlık yapıp girelim. Bir bikini altıyla 6 ay geçirdim doğal olarak girince çıkarıp yıkıyorsun. Bir de geceydi zaten."



