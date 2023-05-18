Acun'un Survivor'ında LGBT kavgası! Yazıklar olsun...

Semih Öztürk, Survivor'da şampiyon olan Cemal Can Canseven'in sosyal medyada kendisini takipten çıkardığını görünce patladı. Öztürk, Cemal Can hakkında yazı paylaşırken, 2016 yılında Cemal Can'dan gelen mesajı da ifşa etti.

Yıllar önce yayınlanan Göz6 yarışmasıyla ünlendikten sonra Survivor'a giden ve sonrasında bir dönem TV8'de yorumculuk yapan Semih Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'i hedef aldı.

Canseven'in kendisini takipten çıkardığını öğrenen Öztürk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Cemal Can efendi beni takipten çıkartmış. Üstüne üstlük beni de takipten düşürmüş.

LGBT'li olarak başladın: Sen insanları düşüncelerine, hayat görüşlerine göre değerlendirebilirsin. Biz seni hiçbir zaman bu konuda yargılamadık. LGBT'li olarak başladığın yarışmada Survivor'un sertliğiyle bir değişime uğradın.

Herkes biliyor: İlk günkü ses tonun ve gestuslarınla 5 ay sonraki tavrın ve tarzın çok farklıydı. Bunu herkes biliyor, detaylı anlatmama gerek yok herhalde."

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Gözünü döndürdü: Aslında bu yola girme sebebin o dönem LGBT furyası üzerinden birçok kişinin DJ'lik ve sosyal medya fenomenliğine rahatlıkla geçiş yapıp büyük paralar kazanması gözünü döndürdü.

Seni gerçekten sevmişlerdi: Keşke onları yarı yolda bırakmasaydın. Ben şu an LGBT'li özgürce yaşamak isteyen kişilerin de hakkını savunuyorum. Onlar böyle bir yarı yolda bırakılmayı hak etmiyor. Seni gerçekten sevmişlerdi.

Bu arada istediğin hayat görüşüne sahip olabilirsin beni zerre ilgilendirmiyor fakat yapmış olduğun kıvrak manevralarla insanları nasıl kandırdığını söylemem gerekiyor bana yapmış olduğun bu muameleden ötürü."

Her insanın iyi ve kötü yönleri var. Önceden karşılıklı saygı çerçevesinde bir ilişkimiz olduğu için kötü yönünü görme gereği duymuyordum. Çünkü şahsıma yapılmış bir saygısızlığın yoktu lakin şu an bu samimiyetsizliğini söylememem için hiçbir hukukum kalmadı seninle.

Bir daha özellikle kadınlara şirin ve sempatik gözükerek onları kandırmaya çalışmayı, kadınlar yemez umarım. Bana saygısızlık yaparken bir daha düşünürsün, benim kim olduğumu tanıdın artık bence. Al bak aşağıda seni de tanısınlar. Kendine gelinen ve yüreğine gerçek sevginin aşılanması ümidiyle..."

Semih Öztürk açıklamalarının ardından Canseven'in 2016 yılında Göz6 yarışmasına başvuru yaparak kendisinden yardım istediği bir mesajı da ifşa etti.