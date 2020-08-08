Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

yeniakit.com.tr Toplumun ahlaki yapısına uymayan programları yurt dışından alarak Türkiye’de pazarlamaya çalışan Acun Ilıcalı’nın skandal yayınlarına bir yenisi daha eklendi.

Sahibi olduğu TV8'de özellikle “Survivor” isimli yarışma programıyla ahlaksızlığı evlere kadar sokan Acun Ilıcalı, şimdi de başörtülüler üzerinden iğrenç mesajların verilmesine vesile oldu.

Masum bir yemek programı gibi görünen “Masterchef” isimli yarışma programında, başını ayete muhalif bir şekilde kapatan bir kadının giydiği elbise de büyük tepki çekti.

Programda yarışan başörtülü kadın yarışmacının, LGBT sapkınlarının kullandığı renklerle bezenmiş bir elbise giydiği görüldü.