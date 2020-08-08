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Medya

Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında, başörtülü bir kadın üzerinden sapkın LGBT’lerin propagandası yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:10:00 -
Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

 yeniakit.com.tr  Toplumun ahlaki yapısına uymayan programları yurt dışından alarak Türkiye’de pazarlamaya çalışan Acun Ilıcalı’nın skandal yayınlarına bir yenisi daha eklendi.

Sahibi olduğu TV8'de özellikle “Survivor” isimli yarışma programıyla ahlaksızlığı evlere kadar sokan Acun Ilıcalı, şimdi de başörtülüler üzerinden iğrenç mesajların verilmesine vesile oldu.

Masum bir yemek programı gibi görünen “Masterchef” isimli yarışma programında, başını ayete muhalif bir şekilde kapatan bir kadının giydiği elbise de büyük tepki çekti.

Programda yarışan başörtülü kadın yarışmacının, LGBT sapkınlarının kullandığı renklerle bezenmiş bir elbise giydiği görüldü.

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Yorumlar

Şener

Bu renkler gökkuşağı renkleri, çocukların ilgisini çeken renkler. İ..lik buradan başlıyor. Bu renkleri kullanmamalılar, bu güruha en uygun renk: b.. rengidir.(afbuyurun)
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gercek bak düşün

her başına tülbent başörtü yada farklı giysi giyen kişi yada mini etek dekolte giyenler kimin ne olduğunu bilemeyiz ortama göre giyinenler kişilere saygı duymak lazım değilmi
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