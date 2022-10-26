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Medya Acun'un eski adamı Survivor Taner'i Rumlar kurtardı
Medya

Acun'un eski adamı Survivor Taner'i Rumlar kurtardı

Survivor yarışmasının meşhur ettiği Taner Tolga Tarlacı yine bir olayla gündeme geldi. Toplumun ahlak değerlerine karşı sayısız olayla gündeme gelen Survivor Taner bu kez intihar etmeye kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 13:43:00 -
Acun'un eski adamı Survivor Taner'i Rumlar kurtardı

Türk toplumun dinamiklerine aykırı yarışmaların düzenlendiği Survivor programının sözde ünlü ettiği isimlerin başında Taner Tolga Tarlacı yine ortaya çıktı.

2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasında ünlenen Taner Tolga Tarlacı, daha sonra karıştığı suçlar nedeniyle Türkiye'den kaçmıştı.

Rum kesiminde canlı yayınlar ile Acun Ilıcalı'ya küfür ettiği için hapis cezasına çarptırılan Tarlacı, gasp suçundan Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuluyordu.

Onur Akay Medya'da yer alan habere göre, Survivor'ın eski ismi cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu ve son anda gardiyanlar tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Bileklerini kesen ve son anda Rum gardiyanlar tarafından fark edilen Tarlacı'ya ilk müdahaleyi cezaevi doktoru yaptı ve iki gün müşahede altında tutuldu. Tarlacı, iki günlük müşahede sonrası tekrar koğuşuna bırakıldı.

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