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Medya Acun'dan yeni olta! Survivor'ı 'Sürgün kampı' adı altında yeniden pazarladı
Medya

Acun'dan yeni olta! Survivor'ı 'Sürgün kampı' adı altında yeniden pazarladı

Son dönemde beklediği ilgiliyi görmeyen ve bir kısırdöngüye dönüşen ahlaksız görüntülerin sergilendiği Survivor adlı rezil yarışmayı ‘All Star’ etiketiyle yeniden pazarlamaya başladı. Bununla da yetinmeyen Acun yarışmaya “sürgün kampı” adlı yeni uygulamayı da ekleyerek izlenmeleri arttırmaya çabaladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 15:20:00 -
Acun'dan yeni olta! Survivor'ı 'Sürgün kampı' adı altında yeniden pazarladı

Devşirdiği programları işe ahlaki dejenerasyona çanak tutan Acun Ilıcalı, Survivor adlı rezaleti her sene olduğu gibi bu senede ekranlara yatsıtmaya başladı.

Artık izleyicinin rağbet etmediği ve rezaletin bini bin para olduğu skandal programı kurtarmak isteyen Acun önce ‘All Star’ etiketiyle eski yarışmacıları yeniden topladı.

"Orada insanın psikolojisi bozulur"

Bununla da kalmayan Acun, yarışmaya yeni uygulamalarda getirdi. Acun Ilıcalı, konseyde yarışma tarihinde ilk defa yapılacak sürgün kampı uygulamasını açıkladı. Survivor'a gelen yeni uygulama yarışmacıları da şoke etti. İlk hafta uygulanacak sürgün kampı uygulamasını duyan yarışmacılar, "Sürgünde değil miydik zaten?, Orada insanın psikolojisi bozulur" gibi tepkiler gösterdiler.

Acun Ilıcalı, "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampı'na yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek." dedi.

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