Acun'dan dikkat çeken TV8 kararı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de işten çıkarmaların başladığı, kanalda 20 isimle yolların ayrıldığı bildirildi.

Medyaradar'ın haberine göre; iç yapımlar, teknik, dış alımlar başta olmak üzere kanalda toplam 20 isimle yollar ayrıldı. Ayrılan isimlerden bazılarının yönetimle anlaşarak çıkış aldıkları da gelen haberler arasında.

Acun Ilıcalı, TV8'i 2013 yılında 70 milyon dolara satın almış, daha sonraki yıllarda Doğuş Yayın Grubu Başkanı Ferit Şahenk'le ortaklık kurmuştu.