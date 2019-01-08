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Acun'dan dikkat çeken TV8 kararı!

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de işten çıkarılmalar başladı. Kanalda 20 isimle yol ayrımına gidildiği öğrenildi.

08 Ocak 2019 Salı 16:21
Acun'dan dikkat çeken TV8 kararı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de işten çıkarmaların başladığı, kanalda 20 isimle yolların ayrıldığı bildirildi.

Medyaradar'ın haberine göre; iç yapımlar, teknik, dış alımlar başta olmak üzere kanalda toplam 20 isimle yollar ayrıldı. Ayrılan isimlerden bazılarının yönetimle anlaşarak çıkış aldıkları da gelen haberler arasında.

Acun Ilıcalı, TV8'i 2013 yılında 70 milyon dolara satın almış, daha sonraki yıllarda Doğuş Yayın Grubu Başkanı Ferit Şahenk'le ortaklık kurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:21
  1. Acun Ilıcalı
  2. TV 8
  3. TV8 kapanıyor mu
  4. TV8'de işten çıkarılmalar

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