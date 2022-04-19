Acun Türkiye'nin başına bela etti! Rapçi parçası Murda, cezasını buldu

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'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahalle'den her gün yeni bir rezalet patlak veriyor.

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye programıyla Türkiye'nin başına bela ettiği rapçi parçası Murda lakaplı Önder Doğan'ın şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Cezasını buldu

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirlerinin adeta ekmeğine bal kaymak süren rapçi parçası 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Havalimanında gözaltına alınmıştı

Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen 'Murda' lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan, geçtiğimiz sene havalimanında gözaltına alınmıştı.

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacileri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.