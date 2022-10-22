Bu rezalete kadın bakan ne diyecek?

Acun Ilıcalı'nın skandal yarışması Survivor'da iki kez birinci ilan edilerek piyasaya pazarlanan Turabi Çamkıran'dan her geçen gün başka bir rezil paylaşımı ortaya çıkarken, ülkemizin Aile Bakanlığı koltuğunda oturan Kadın Bakan Derya Yanık'ın bu kadın istismarına ve teşhirciliğine ne diyeceği merak ediliyor. Bakalım kadın bakan fotoğrafa sadece bakmakla mı yetinecek?

Geçtiğimiz günlerde, kadınları aşağılayacak şekilde "Burada kimse bakire ölmez" paylaşımı nedeniyle sert tepkilere sebep olan Turabi Çamkıran'ın son olarak bir kadınla yatakta olduğu sırada çekilen çıplak pozları sosyal medyada infiala yol açtı.

Acun Ilıcalı tarafından gençleri zehirleyen yarışma Survivor'da ortaya çıkan ve yaptığı paylaşımlarla skandallara imza atan eski yarışmacının görüntüleri karşısında ülkemizde Kadın ve Aile Bakanlığı ne iş yapar sorusu ise zihinlerde yer alıyor.

Survivor'la piyasaya pazarlanan Turabi Çamkıran, teşhirci bir rezil kadınla birlikte yatakta çıplak poz verdi. Çamkıran büyük tepkilere sebep olan paylaşımına, kadınları da aşağılayarak, ''Her kız güzeldir, onu görmek için doğru filtreyi kullanmanız yeterli. Keşke tüm kadınlar aynı seviyede güzel ve kazanan hep karakter olsa!'' notunu düşerek büyük bir skandala imza attı.