Hull City 2'de 2 yaptı
Türk televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, lig ikincisi Bournemouth'u deplasmanda 1-0'lık skorla yendi.
İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından çıktığı ikinci maçını da kazandı.
Hull, deplasmanda lig ikincisi Bournemouth'u 1-0 yendi, puanını 29'a yükseltti.
Bir önceki maçta zirve mücadelesi veren ekiplerden Blackburn Rovers'ı 2-0 yenen ve rakibinin 10 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Hull City, bu galibiyetle 24 takımlı ligde 19. sıraya yükseldi.