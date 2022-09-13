Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gündeme gelmişti! O MasterChef yarışmacısının yeni işi şaşırttı

MasterChef yarışmasında gösterdiği agresif tavırlar ve sonrasında papağanına işkence yapmasıyla gündeme gelen Murat Özdemir, son olarak ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit etmişti. Şimdilerde lokmacılık yapan Özdemir, yeni işiyle şaşırttı.

Özdemir yarışmanın ardından yaptığı işler ya da lezzetleriyle değil de skandallarla gündeme geldi.

Önce papağanına eziyet etmesi nedeniyle büyük tepki gören Özdemir, daha sonra süreçte ise polise para uzatması ve üslubu yüzünden tepki gördü.

Son olarak Acun'u tehdit etti

Skandalların adamı olarak bilinen Özdemir, son vukuatını ise ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gerçekleştirdi.

Haberler.com’un özel haberine göre Ilıcalı için "Hayatımı bitirdi" diyen Özdemir, "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" ifadeleriyle Ilıcalı'yı tehdit etti.

Yeni işi şaşırttı

Uzun bir süreden bu yana sessizliğini koruyan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu.

Haberler.com’da yer alan habere göre şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.