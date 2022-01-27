Acun Ilıcalı'ya küfreden Erkan Petekkaya tükürdüğünü yaladı! Kırmızı Oda'da yeniden boy gösterecek
TV8'de Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesiyle ilgili Acun Ilıcalı'ya küfreden Erkan Petekkaya 'Sadi' karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine yeniden dahil olacak.
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TV8’de Kerimcan Durmaz’a ödül verildiği için Acun Ilıcalı’ya küfreden ve "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan” diyen Erkan Petekkaya, ‘Sadi’ karakteriyle rol aldığı Kırmızı Oda dizisine yeniden dahil oldu.
Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakteri ile daha önce boy gösteren Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki göstermişti.
"Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan" diyerek Acun Ilıcalı'ya tepki göstermişti
Petekkaya, konuyla ilgili Acun Ilıcalı'yı eleştirerek, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.
Kırmızı Oda'da yeniden boy gösterecek
Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda’nın reytinglerde düşüş yaşamasının ardından Acun Ilıcalı harekete geçti. Ilıcalı, kendisine küfreden Erkan Petekkaya ile anlaşma sağladı.
Petekkaya’nın, küfrettiği Acun Ilıcalı’nın kanalında yeniden boy gösterecek olması 'at izi it izine karıştı' şeklinde yorumlandı.