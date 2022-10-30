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Gündem Acun Ilıcalı'ya çok sert LGBT tepkisi! "Yazıklar olsun"
Gündem

Acun Ilıcalı'ya çok sert LGBT tepkisi! "Yazıklar olsun"

Fikirde Birlik ve Aile Platformu Genel Başkanı Kürşat Mican, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz Hull City takımının eşcinsel sapkınlara destek vereceğini duyurmasını sert ifadelerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 16:21:00 -
Acun Ilıcalı'ya çok sert LGBT tepkisi! "Yazıklar olsun"

 Yeniakit.com.tr 

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, eşcinsel sapkınlara destek vereceğini duyuran İngiliz Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı'yı sert ifadelerle eleştirdi.

"Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz Hull City takımı, eşcinselliği desteklemek için köşe bayrakları, kaptanlık bandı ve sosyal medya logolarını LGBT renklerine dönüştüreceğini duyurdu." diyen Mican, sözlerine şöyle devam etti:

‘Cinsiyetsiz Toplum’ projesine destek için sıraya giren Acun’u da kınıyorum! Yazıklar olsun!!!

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