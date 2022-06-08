  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Ekranlara veda ediyor
Medya

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Ekranlara veda ediyor

Yurt dışından devşirdiği yarışma formatları ile kasasını dolduran Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında ekranlara gelen Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi için düşük reytingler nedeniyle final kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 17:38:00 -
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Ekranlara veda ediyor

Survivor, MasterChef ve Yemekteyiz gibi tepki çeken yapımların yer aldığı Tv8'de bir dizi final yapıyor.

TV8'de yayınlanan "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisi için final kararı alındı. Kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerinin iyice düşmesi üzerine projenin 11. bölümde bitmesine karar verildi.

İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde buluştuğu dizi 11. bölümde final yapacak.

Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç’ın da rol aldığı dizide Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını oynuyordu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay