Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Ekranlara veda ediyor
Yurt dışından devşirdiği yarışma formatları ile kasasını dolduran Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında ekranlara gelen Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi için düşük reytingler nedeniyle final kararı alındı.
Survivor, MasterChef ve Yemekteyiz gibi tepki çeken yapımların yer aldığı Tv8'de bir dizi final yapıyor.
TV8'de yayınlanan "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisi için final kararı alındı. Kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerinin iyice düşmesi üzerine projenin 11. bölümde bitmesine karar verildi.
İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde buluştuğu dizi 11. bölümde final yapacak.
Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç’ın da rol aldığı dizide Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını oynuyordu.