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Spor Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Ozan Tufan'ın golü İngilizlere Maradona'yı hatırlattı!
Spor

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Ozan Tufan'ın golü İngilizlere Maradona'yı hatırlattı!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 16:23:00 - 2024-03-07 16:31:23

İngiltere'de Hull City'nin Birmingham'ı konuk ettiği maçta Türk futbolcu Ozan Tufan'ın attığı gol Ada basınının gündemine oturdu.

İngiltere'de Hull City forması giyen Ozan Tufan, Ada basınının gündeminde. İngiliz ekibinde başarılı performansıyla göz dolduran milli oyuncu, sahalarda ender görülecek türden bir olayın kahramanı oldu. Hull City ile Birmingham'ın 1-1 berabere kaldığı mücadelede takımının golünü atan Ozan, geceye damga vurdu.

OZAN TUFAN'DAN MARADONA GOLÜ

Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Hull City'de Ozan Tufan koluyla Birmingham ağlarını sarstı. Ada basını, Ozan'ı 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye eliyle gol atan Maradona'ya benzetti.

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