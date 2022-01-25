Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de ayrılık
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de önemli bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Grant McCann ile yollar ayrılırken Şota Arvaladze takımın başına geçiyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de ilk ayrılık gerçekleşti. Takım menajeri Grant McCann ile yollar ayrıldı.
Öte yandan İngiliz ekibi, teknik direktör Şota Arveladze ile de anlaşma sağladı. Gürcü teknik adam için çalışma izni alındı.
48 yaşındaki Şota Arveladze, kısa süre içerisinde İngiltere'ye gidecek ve resmi sözleşmenin altına imza atacak.