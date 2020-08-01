Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'dan skandal
Yurtdışından ithal ettiği çoğu ahlak dışı olan programlarla Türkiye’de kasasını dolduran Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de ekranlara gelen Survivor programında ünlenen Yasin Obuz'un sosyal medyadaki görüntüleri büyük tepki çekti. Yasin Obuz ile fotoğraf çekilmek için sıraya giren yüzlerce genç, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Koronavirüsün bayram ettiği görüntüler vatandaşları isyan ettirdi.
Yurtdışı kaynaklı programları devşirerek Türkiye’de yayınlayan Acun Ilıcalı’nın meşhur ettiği Yasin Obuz'un fotoğraf çekilmek için binlerce genci toplayarak fotoğraf çektirdiği görüntüler koronavirüse davetiye çıkardı.
Yasin Obuz MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanındı ardından da Survivor yarışmasıyla ününü pekiştirdi. Yasin Obuz imza dağıtırken, Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Yasin Obuz'la selfie çekilebilmek için toplanan kalabalık, koronavirüse de bayram ettirdi. Survivor yarışmacısıyla fotoğraf çektirmek için adete birbirinin üstüne çıkan kalabalık sosyal mesafe kurallarını yerle bir ederken, maske takanların sayısı da tek tek sayılacak kadar azdı.