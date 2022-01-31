Acun Ilıcalı'nın hamlesi Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmesi sarı lacivertli taraftarları çileden çıkardı.
Fenerbahçeli futbolcu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le antrenmana çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı'nın İranlı golcüyü kadrolarına kattığını belirtmesine rağmen, Fenerbahçe'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti.
Fenerbahçe'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'le görüşmek için İngiltere'ye giden Allahyar Sayyadmanesh, Championship ekibiyle antrenmana çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıkan durum taraftarın tepkisini çekti.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve teknik direktör Şota Arveladze'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladıkları Allahyar, Hull City'le antrenmana çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Fenerbahçe taraftarları yönetime tepki gösterdi.
Hull City'le antrenmanlara çıkan Allahyar için Fenerbahçe'den herhangi bir açıklama yapılmamasını eleştiren taraftarlar, kulübün, kamuoyuyla iletişimde zayıf kaldığını belirtti.