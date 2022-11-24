Acun Ilıcalı'nın askerleri! Bir oraya, bir buraya...

Kendi kanalında yurtdışından getirdiği formatlarla tüm gençliği emrine amade eden ve milyonları cebine indiren Acun Ilıcalı'nın bir formatta parlattığı isimleri diğer formata atarak servetine servet katması yok artık dedirtti

MasterChef yarışmasındaki birçok ismi bu formatı biter bitmez Survivor'a hazırlayan Acun Ilıcalı'nın bu hamleleri giderek bıkkınlık seviyesine insanları çıkartıyor..

Yarışmanın bu zamana kadar yayınlanan tüm sezonlarının en iyilerinin yer alacağı MasterChef All Star'da yarışması için Barbaros Yoloğlu'na da teklif gitti. Ancak iddiaya göre; Barbaros Yoloğlu, kendisine tanınırlığı getiren MasterChef yerine Survivor yeni sezonda yer almayı tercih etti. Survivor yarışması yakın zamanda ekrana gelmeye başlayacak. Masterchef 2020'de yer alan Barbaros Yoloğlu, yarışma sonrası verdiği kilolar ile de sıklıkla gündeme gelmişti.

Yine başka bir iddiaya göre; Barbaros Yoloğlu, Survivor 2023 teklifini de kabul etti. Bu iddialar karşısında ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Acun Ilıcalı'nın bu yarışmacı sonrası yine bu dönemde ekranlarda fevri çıkışlarıyla bilinen Burak Kaya hakkında da inisiyatifini kullanarak bu yarışmacıyı da Survivor'a götürmeye karar verdiği aktarıldı.

MasterChef yarışmacılarından Burak Kaya hakkında sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. WhiteVivor sayfasında yer alan habere göre; MasterChef Burak Kaya'nın yarışmaya katıldığı günden bu yana geniş bir hayran kitlesi oluşturması Acun Ilıcalı'nın ilgisini çekti. Yarışmadaki performansıyla ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen MasterChef Burak, yalnızca izleyenleri değil Acun Ilıcalı'nın da ilgisini çekti. WhiteVivor sayfasında yer alan habere göre; Masterchef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya bizzat Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosuna dahil edildi! İddiaya göre; MasterChef erkekler evine spor aletleri getirildiği ve Burak Kaya'nın Survivor hazırlıklarına başladığı gündemde.

Acun Ilıcalı'nın tüm formatlarda aynı isimleri kullanma isteği ise yarışmaların giderek kalitesinin tartışılmaya başlandığının en büyük işareti olarak gözüküyor. Bir formattaki ismi diğer formata da taşıyıp, seyircilere de büyük saygısızlık yapılmasına rağmen, Ilıcalı'nın servetine servet katması ise kaldığı yerden devam ediyor.