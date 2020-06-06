Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir kolunda olan saatini sırrı çözüldü.

"Kolunda servet taşıyor"

Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için kesenin ağzını açtı. Ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyan Ilıcalı, son olarak toplam değeri 1 milyon 713 bin 671 TL olan Richard Mille marka kırmızı renk saat aldı.

Saat sosyal medyayı sallayan yaklaşık 2 milyon TL olan saatini görenler ise "Kolunda servet taşıyor" yorumunu yaptı.