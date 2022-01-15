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Medya Acun Ilıcalı'nın kızlarının sağlık durumu nasıl? Acun Ilıcalı'nın kızları kaza mı geçirdi?
Medya

Acun Ilıcalı'nın kızlarının sağlık durumu nasıl? Acun Ilıcalı'nın kızları kaza mı geçirdi?

Acun Ilıcalı’nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı’nın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Acun Ilıcalı’nın kızları nerede kaza geçirdi?

Yeniakit Publisher
2022-01-15 18:53:00 - 2022-01-15 18:54:42
Acun Ilıcalı'nın kızlarının sağlık durumu nasıl? Acun Ilıcalı'nın kızları kaza mı geçirdi?

Acun Ilıcalı’nın kızları Yasemin ve Leyla’nın içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Peki, Acun Ilıcalı’nın kızlarının sağlık durumu nasıl?

Acun Ilıcalı'nın kızlarının sağlık durumu nasıl? Acun Ilıcalı'nın kızları kaza mı geçirdi?

Acun Ilıcalı’nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı’nın içinde bulunduğu çip Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıktı. Araç orman içine doğru sürüklendi. Alınan bilgiye göre kazada yaralanan olmadı.

Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları başka araçla gidecekleri yere götürüldü. Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.

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