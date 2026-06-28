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Spor Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'un eski yıldızına kanca
Spor

Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'un eski yıldızına kanca

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Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'un eski yıldızına kanca

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile ilgileniyor. Meunier, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor forması giymişti.

Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

İngiliz ekibi, kariyeri başarılarla dolu olan tecrübeli sağ bek Thomas Meunier’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Team Talk'ta yer alan habere göre; Bu sezon Premier Lig’de mücadele edecek olan Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı milli oyuncunun peşinde. Sağ kanatta eksikleri gidermek ve takıma liderlik edecek tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen İngiliz ekibinin bu transferde ısrarcı olacağı belirtildi.

 

Trabzonspor forması giydi

Belçikalı yıldız Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor forması giymiş ve Türkiye'deki performansıyla dikkat çekmişti.

Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Meunier, Lille ile geride kalan sezonda 35 maçta süre buldu ve 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com

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