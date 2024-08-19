Acun Ilıcalı'dan Ali Koç açıklaması: Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir hareket

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'de Göztepe maçında yaşananları anlatan Acun Ilıcalı, "Daha güzel bir konuda konuşmak isterdim ama şartlar bunu gerektirdi. Futbol Türkiye'de birçok insanın tutkusu. Yıllardan beri futbolun içindeyim ama resmi olarak yeni görev aldım." dedi.

"BAŞKA ÜLKEDE GİBİYDİM"

"Çok güzel şehrin, güzel bir takımının deplasmanına geldik." diyerek sözlerine devam eden Ilıcalı, "Maçın öncesinde anlamsız bir şekilde düşmanca tavırlar sergilenmeye başlandı. Ben Göztepe ile Fenerbahçe arasında bir gerilim veya olay hatırlamıyorum. Başka bir ülkede gibiydim. Göztepe taraftarını takdir ediyorum ama anlattığım olaylar bir camiayı bağlamaz. Bizim oturduğumuz yerin etrafında çok negatif bir enerji vardı. Sonra iş hakarete döndü. Yakın mesafeden "şerefsiz" diye bağırıyor." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

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"Gol oldu, hiçbirimiz kımıldamadık. Başkana bilgiler geldi, yaralananlar olduğu ve şiddet uygulandığına dair. Bahsettiğim kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Olayı duyar duymaz, hemen kendi taraftarının problemini çözmek istedi. Kural ihlali olabilir ama o anda onu düşünecek durumda değil.

Orada Başkan tarafından yapılan hareket Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir harekettir. Bir kez daha soruyorum, ülke nereye gidiyor? Holiganizm normalleştirilecekse ben karşısında olarak tepki görmeye hazırım. Konuşmamın asıl sebebi bir konuyu herkesin bilmesini istiyorum. Başkanımız tribünle muhatap olmuyor. Üzerine yabancı madde yağıyor, yine tepki vermiyor. Tahrik var mı? Yok."