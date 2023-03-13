Acun Ilıcalı sonunda bunu da yapacak! O tarihe dikkat...

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Türkiye'den yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Gelecek sezon Premier Lig'e çıkma mücadelesi vermeyi hedefleyen Hull City'nin patronu, dünyaca ünlü bir yıldızı kadroya katarak hedefini en başından belirlemek için kolları sıvadı. Ilıcalı'nın hedefinde bir dönem Beşiktaş ve Adana Demirspor'un gündemine gelen Hulk'un olduğu iddia edildi.

İngiltere Championship'te geride kalan 36 haftada topladığı 46 puanla 15. sırada yer alan ve küme düşme hattından uzaklaşan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gelecek sezon hedefini Premier Lig'e yükselmek olarak belirledi. Bu amaç doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Hull City'nin hedefindeki yıldız ortaya çıktı.

Türkiye'den yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu kez gözünü yükseğe dikti. İngiliz basınının haberine göre Hull City, bir dönem Beşiktaş ve Adana Demirspor'un gündemine gelen Hulk için harekete geçti.

Haberde Hull City'nin oyuncuyu makul bir bonservis bedeline transfer etme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Öte yandan 36 yaşındaki futbolcunun da kariyerinin son döneminde Premier Lig'e yükselme savaşı vermeye sıcak baktığı kaydedildi.

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