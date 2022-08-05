  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Acun Ilıcalı, milli yıldızın peşinde!
Spor

Acun Ilıcalı, milli yıldızın peşinde!

Acun Ilıcalı’nın başkanlığını yaptığı Hull City rotasını, Brentford’da forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu’na çevirken kiralama teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 14:13:00 -
Acun Ilıcalı, milli yıldızın peşinde!

Acun Ilıcalı’nın başkanlığını yaptığı Hull City rotasını, Brentford’da forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu’na çevirken kiralama teklifinde bulundu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.

Yeni sezona Brentford ile hazırlanan milli futbolcu için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den bir hamle geldi.

Yeni sezon öncesi Türk futbolcuları renklerine bağlayan Championship ekibi Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i transfer etmişti. Şimdi de Halil Dervişoğlu'nu gündemine alan İngiliz ekibi 22 yaşındaki milli futbolcu için Brentford'a resmi teklif yaptı.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre; yeni sezonda Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Acun Ilıcalı'nın takımı Halil için Premier Lig ekibi Brentford'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray'da istenileni veremedi

Premier Lig ekibi Brentford ile olan sözleşmesi 2024'ün haziran ayında bitecek olan Halil Dervişoğlu, geçen sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkarak 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!
Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Sağlık

Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!
Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Kadın - Aile

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Ukrayna, eşcinsellere evlilik hakkı vermeye hazırlanıyor!
Ukrayna, eşcinsellere evlilik hakkı vermeye hazırlanıyor!

Dünya

Ukrayna, eşcinsellere evlilik hakkı vermeye hazırlanıyor!

Teşkilat dizisine Survivor'dan transfer!
Teşkilat dizisine Survivor'dan transfer!

Medya

Teşkilat dizisine Survivor'dan transfer!

Acun Ilıcalı'ya büyük darbe!
Acun Ilıcalı'ya büyük darbe!

Medya

Acun Ilıcalı'ya büyük darbe!

NBA kariyeri daha önemliymiş! Yazıklar olsun sana...
NBA kariyeri daha önemliymiş! Yazıklar olsun sana...

Spor

NBA kariyeri daha önemliymiş! Yazıklar olsun sana...

Dondurucuda domates saklama yöntemleri! Kışlık dondurucuda domates nasıl saklanır?
Dondurucuda domates saklama yöntemleri! Kışlık dondurucuda domates nasıl saklanır?

Kadın - Aile

Dondurucuda domates saklama yöntemleri! Kışlık dondurucuda domates nasıl saklanır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23