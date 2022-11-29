Acun Ilıcalı işte bunu beklemiyordu! Resmen veda ediyor

Bir dizi daha ekrana erken veda ediyor. Final yapan dizilere bir yenisi daha eklendi. Baba ve Hayat Bugün dizisinin ardından tv8’in günlük dizisi “Yazgı” da ekrana veda ediyor. Reytinglerde beklentiyi bir türlü karşılayamayan dizinin yapımcısı Akın Topuz’du. Yönetmenliğini Filiz Polat Turan ve Hakan Şahin’in yaptığı dizi 70. bölümde final yapacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Erkan Meriç ile Yağmur Öztürk başrolleri paylaşıyordu. Stok bölümleri olan ekibin bir hafta sonra çekimleri bitireceği öğrenildi.