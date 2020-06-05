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Medya

Acun Ilıcalı ile ilgili olay yorum! Sosyal medyada gündem oldu

Yurtdışından devşirdiği programlarla Türkiye'de servetine servet katan Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin yaklaşık 2 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:19:00 - 2020-06-05 09:21:36
Acun Ilıcalı ile ilgili olay yorum! Sosyal medyada gündem oldu

Yurtdışından devşirdiği toplum ahlakını dinamitleyen skandal programlarla Türkiye’de büyük paralar kazanan Acun Ilıcalı'nın kırmızı kol saati sosyal medyada gündem oldu.

Lüks tutkusuyla bilinen Ilıcalı'nın Dominik'te kolunda görülen saatin yaklaşık 2 milyon TL olduğu iddia edildi.

Ilıcalı’nın saatiyle ilgili sosyal medyada "Kolunda servet taşıyor", "Afrika’ya göndersek açlık sorunu kalmaz" gibi yorumlar yapıldı.

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