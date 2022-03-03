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Spor Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin karşısına çıkıyor
Spor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin karşısına çıkıyor

İngiltere Championship ekibi Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapmak istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 10:59:00 -
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin karşısına çıkıyor

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor.

İngiltere Championship ekibi Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı, gelecek sezon öncesinde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor.

Bugün İngiliz basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arkadaşlığı bulunan Ilıcalı’nın bu hazırlık maçını, Katar’da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası sebebiyle erken başlayacak ligler öncesinde gerçekleştirmek istediği ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan haberde Acun Ilıcalı’nın Hull City’nin yurt içi ve yurt dışı profilini yükseltmek için bu tarz birçok projelerde bulunacağı söylenirken, Fenerbahçe ile oynanacak olan hazırlık maçının İstanbul’da gerçekleştirileceği iddia edildi.

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