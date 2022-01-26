Acun Ilıcalı bu kez Gradel'in peşinde
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Sivasspor'un yıldız futbolcusu Max Gradel'in peşine düştü.
Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City, Karagümrüklü Pesic transferini bitirememişti. Hull şimdi de Sivasspor’dan Max Gradel’e kanca attı.
Yiğidolar’la bu hafta içerisinde resmi görüşme yapılacağı öğrenildi. Afrika Kupası nedeniyle bir süredir takımından uzak kalan oyuncunun da İngiltere seçeneğine son derece sıcak baktığı kaydedildi. Kırmızı- Beyazlılar’la 2 yıl daha kontratı bulunan Gradel iki sezondur Sivasspor ’un en üretken ismi konumunda.