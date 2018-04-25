Acun Ilıcalı: "Benzine ihtiyacım var"

Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

HALKA ARZ PLANLANIYOR

Tahvil ihracı için bir dönem nabız yokladıklarını, halka arz için gelen teklifleri ise şimdilik geri çevirdiklerini belirten Ilıcalı, şirketin yurt dışı büyümesini tamamlayıp gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının ardından halka arz planladığını söyledi.