Acun Ilıcalı batıyor mu?
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8, işten çıkarma operasyona başladı. Kanalın iç yapımlar, teknik ve dış alımlar başta olmak üzere 20 isimle yol ayrımına gittiği öğrenildi.08 Ocak 2019 Salı 18:16
Son dönemde maddi zorluklar yaşadığı iddia edilen TV8'de iç yapımlar, teknik, dış alımlar başta olmak üzere kanalda toplam 20 isimle yollar ayrıldı.
Bazı isimle yönetimle anlaştı
Ayrılan isimlerden bazılarının yönetimle anlaşarak çıkış aldıkları da gelen haberler arasında.
TV8'i 2013 yılında almıştı
Acun Ilıcalı, TV8'i 2013 yılında 70 milyon dolara satın almış, daha sonraki yıllarda Doğuş Yayın Grubu Başkanı Ferit Şahenk'le ortaklık kurmuştu.
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