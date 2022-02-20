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Spor Acun hayatının pişmanlığını yaşıyor! İşler kabusa döndü
Spor

Acun hayatının pişmanlığını yaşıyor! İşler kabusa döndü

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de teknik direktörlük değişiminin ardından çıkılan 6 maçtan ancak 16 puan kaybedildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 08:07:00 -
Acun hayatının pişmanlığını yaşıyor! İşler kabusa döndü

İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City, deplasmanda Queens Park Rangers'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken, konuk ekibin kazanamama serisi 5 maça çıktı.

Hull City'nin golünü 26. dakikada Marcus Forss atarken QPR bu gole 75. dakikada Ilias Chair'le karşılık verdi. Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Hull City puanını 34'e, Queens Park Rangers ise 53'e yükseltti.

Şota Arveladze yönetiminde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Hull City, Gürcü hocayla 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasının ardından işler bir süre iyi gitse de, hoca değişikliği yaşandıktan sonraki gidişat İngilizleri endişelendirmeye başladı. Acun Ilıcalı için, "İşler kabusa döndü" yorumları yapıldı.

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