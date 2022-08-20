Acuka tarifi: Biber salçasından acuka tarifi nasıl yapılır? Kahvaltılık acuka ezmesine bayılacaksınız!

Acuka Nedir? Faydaları ve Tarifleri

15. yüzyıldan beri sofralarımızı süsleyen acuka, Balkanlarda, Kafkasya'da ve Trakya'da en çok tüketilen kahvaltılıklardan biridir. Sos olarak da tüketilen acuka, çemene benzese de ondan daha tuzlu ve acıdır. Genellikle tereyağı ile birlikte yenen acukanın ceviz ve fındıkla hazırlanan birçok çeşidi mevcuttur. Acuka nedir, içine neler katılır, yörelere göre acuka tarifleri nelerdir. İşte detaylar...

Bazı yörelerde ''acıka'' olarak telaffuz edilen bu besin ''acılı ezme'' adıyla da bilinir.

Acuka, genellikle kahvaltılarda tüketilen bir kahvaltılık türüdür. Yemeklik acukalara kimyon ve kara biber de eklenir. Acuka, tostlarda ve sandviçlerde sos, et yemeklerinde ise meze ve garnitür olarak tüketilir.

Acuka Hangi Yöreye Ait?

Acuka, Kafkasya ülkeleri arasında yer alan Gürcistan'a ait yöresel bir lezzettir.

Acukanın Faydaları Nelerdir?

1- Acuka iştah açar. Bu sayede anoreksi hastalığına yakalanma riskini yarı yarıya azaltır.

2- Bu yöresel lezzet metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Vücudun yağ yakım hızını arttıran acuka kilo vermeye yardımcı olur.

3- Acukanın içerisinde sarımsak ve salça gibi faydalı besinler yer alır.

Biber salçasından Acuka Tarifleri

Kahvaltılık Acılı Ezme (Acuka) Tarifi İçin malzemeler

8-9 adet ince dövülmüş ceviz

4 yemek kaşığı acı biber salçası

4 yemek kaşığı domates salçası

4 çay kaşığı beş türlü baharat karışımı (kimyon, tarçın, yenibahar, kişniş, karabiber)

1 yemek kaşığı dolusu pul biber

Tuz

1 adet büyük diş sarımsak

1 çay bardağı sıvı yağ

Kahvaltılık Acılı Ezme (Acuka) Tarifi Nasıl Yapılır?

Sarımsak havanda dövülür. Tüm malzemeler karıştırılır ve servise hazır edilir.

Püf noktası: Daha acılı yapmak için, biber salçası veya pul biber arttırılabilir, tercih sizin.

Kahvaltılık Acuka Nasıl Yapılır? Kolay tarif..

Kahvaltılık acuka yapımı için; mutfak robotu içine 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 2 yemek kaşığı dolusu biber salçası ve 3 diş sarımsak koyun. Ardından yarım çay bardağı galeta unu ekleyin. Galeta unu yerine ekmek içi de koyabilirsiniz.

Cevizli Acılı Ezme (Acuka)

Cevizli Acılı Ezme (Acuka) Tarifi İçin Malzemeler

3 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

5-6 diş dövülmüş sarımsak

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Kimyon, kekik, nane, pul biber, toz biber, kara biber

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı öğütülmüş bayat ekmek içi

Cevizli Acılı Ezme (Acuka) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle domates salçası ve biber salçasını birbiri ile karıştırın. Sarımsakları rendeleyin, içerisine kırılmış ya da çekilmiş cevizleri ekleyin. Acılı cevizli ezmeyi hazırlarken cevizlerimizi fazla ufaltmayalım, ağzımıza gelsin. Baharatları, sıvı yağı ya da zeytin yağını ve bayat ekmekleri ekleyip, karıştırın. İsterseniz beyaz peynir de ekleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Acılı ezmeye ne konur?

3adetbüyük boy domates.

3adetyeşil sivri biber.

6adettaze soğan.

1/2demetmaydanoz.

1tatlı kaşığıbiber salçası

1adettaze sıkılmış limon suyu.

2yemek kaşığınar ekşisi.

1tatlı kaşığınane.

Antep ezmesi nasıl yapılır?

Kıyılan soğan bir miktar tuzla ovulur. Bütün bu malzeme derin bir kâseye alınır. Üzerine ayrı bir yerde karıştırılan tuz, nar suyu, pul biber, sumak ve kuru nane gezdirilir ve iyice karıştırılır. Acılı Ezme Salata hususiyetle ızgara kebap ve köftelerin yanına garnitür olarak eşlik edebilir.

Domates ezmesi nasıl yapılır?



Acılı lokanta ezmesi için; 4 adet orta boy olgun domatesin ve 1 adet orta boy soğanın kabuğunu soyup, 3-4 parçaya kesin. 2 adet yeşil biberin ve 1 adet kırmızı acı biberin çekirdeklerini temizleyin. Biberleri minik minik doğrayın. Kestiğiniz soğanı mutfak robotu içine koyun.

Hatay Usulü Acılı Ezme Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk etapta süs biberinin sap kısmını kesip, sarımsakları ekleyip mikserden geçiriyoruz. Daha sonra sırasıyla ceviz ve diğer malzemeleri karıştırıp mikserden geçiriyoruz. Olağanüstü mezemiz tadılmaya hazır. Herkese afiyet olsun.

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