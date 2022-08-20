2022-08-20 15:31:53 Sinüzit tedavisinde himalaya tuzunun faydası nedir? Astım belirtileri ve doğal kaya tuzu nasıl anlaşılır?
Her 8 yetişkinden 1’inde yılda bir kez tekrarlamakta ve genellikle sinüslerin bakteriler veya virüsler tarafından enfeksiyonu sonucu oluşmaktadır. İnsanı uykularından edecek kadar ağır baş ağrılarına neden olan sinüzitten kurtulmanın doğal yolu kaya tuzu tedavisidir. Peki, astım nedir? Belirtileri nelerdir, doğal tuz ve kaya tuzu nasıl anlaşılır? Tüm detayları haberimizde bulabilirisiniz.