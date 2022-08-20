Sinüzit tedavisinde himalaya tuzunun faydası nedir? Astım belirtileri ve doğal kaya tuzu nasıl anlaşılır?

YAYGIN ŞİKAYET: BAŞ AĞRISI- Baş ağrısı günümüzün yoğun yaşamında insanların en fazla şikayet ettiği problemlerin başında gelirken, sinüzite bağlı baş ağrısı ise çok yaygın durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye’de her 100 insandan 5’i sinüzit ile mücadele etmektedir. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla sinüzit görülmektedir. ETKİSİNİ 2 HAFTA İÇİNDE GÖRÜRSÜNÜZ- Sinüzit baş ağrılarının dayanılmaz olabileceği bir hastalıktır. Bu baş ağrısı kişinin günlük hayatında stresli olmasına neden olur ve bedensel dengesizlikler yaratır. Lakin bu hastalığın da geçmesi için doğanın bize verdiği nimetlerden yararlanabiliriz. Sinüzitin bir numaralı düşmanı himalaya tuzudur. 1 bardak ılık suya karıştıracağınız bir yemek kaşığı Himalaya tuzunu sabah akşam genzinize çekin. Etkilerini iki hafta içerisinde göreceksiniz.