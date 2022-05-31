Acuka kahvaltılık süper bir sos: Acuka nasıl yapılır? Acuka tarifi, malzemelere ve yapılışı

Acuka (Kahvaltılık Süper Bir Sos) Tarifi İçin Malzemeler

3 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4-5 diş sarımsak (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı ufalanmış ekmek

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı susam

Acuka (Kahvaltılık Süper Bir Sos) Tarifi Nasıl Yapılır?

Salçaları ve yağı teflon tavada biraz kavuralım. Sonra tek tek malzemeleri ekleyip salça kokusu çıkıp baharat ve sarımsakların kokusu gelene kadar bir 10 dakika tahmini kısık ateşte kavuralım. Sonra bir kavanoza veya saklama kabına alıp afiyetle tüketebiliriz .Çünkü hemen bitecek bir şey değil kahvaltı da labne ve sıcak peynirle muhteşem oluyor.